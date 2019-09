Haimbuchner: "Wird keine Koalition mit FPÖ geben"

FPOÖ-Chef Manfred Haimbuchner reagierte mit klaren Worten auf die schwere Niederlage. Die FPÖ solle in Opposition gehen, nicht verhandeln.

Der mächtige OÖ-Chef der Freiheitlichen, Manfred Haimbuchner, spricht sich dafür aus, in Opposition zu gehen.Er sagte im Landhaus kurz nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse: "Wir sind abgestraft worden. Es ist ein klarer Auftrag, in Opposition zu gehen". Er sprach sich überhaupt gegen Regierungsverhandlungen aus.Haimbuchner wurde noch deutlicher: "Es wird keine Koalition mit der FPÖ geben".Es gibt laut Haimbuchner am Dienstag in Wien eine FPÖ-Sitzung, wo Personalfragen diskutiert werden. Dabei wird auch Strache ein Thema sein. Haimbuchner lachend: "Sie können davon ausgehen, dass es Veränderungen geben wird."Wie berichtet verlor die FPÖ auch in OÖ schwer. In ihren Hochburgen im Innviertel gab es mehr als 8 Prozentpunkte weniger als 2017 – mehr dazu hier