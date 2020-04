Hakenkreuz-Anschlag auf Grünen-Büro in Wien

Im Büro der Wiener Grünen wurde offenbar in der Nacht auf Freitag eingebrochen und randaliert. Das Mobiliar wurde zudem mit Hakenkreuzen beschmiert.

Die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist entsetzt. Auf Twitter postete sie mehrere Fotos vom Parteibüro. In dieses wurde offenbar eingebrochen. Die Unbekannten randalierten zudem in den Räumlichkeiten.Dem nicht genug, beschmierten sie Möbel und Wände mit Hakenkreuzen. Zu viel für die Grüne Stadträtin: "Ich bin über diesen rechtsextremistischen Vandalismusakt mit Nazischmierereien entsetzt. Diese kriminellen Aktionen verurteile ich aufs Schärfste."Laut Hebein wurde die Polizei bereits informiert. Die Vizebürgermeisterin abschließend: "Das hat in unserer Gesellschaft keinen Platz".