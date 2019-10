Herzloses Paar wirft Hund einfach über den Zaun

Weil sie ihren Vierbeiner offenbar nicht mehr haben wollten, hat ein Pärchen in Deutschland seinen Hund einfach mitten in der Nacht wie Müll entsorgt.

"Wie skrupellos muss man eigentlich sein?", fragt Kathrin B. vom Tierheim Satuelle in Deutschland auf Facebook und postete dazu Fotos einer unfassbar traurigen Geschichte.Zwei Personen, vermutlich ein Mann und eine Frau, näherten sich mitten in der Nacht der Umzäunung des Tierheims und sahen sich immer wieder um. In ihren Händen hielten sie ihren Hund.Was dann geschieht, ist fast nicht zu glauben. Ohne zu zögern und scheinbar ohne schlechtes Gewissen warfen sie den Vierbeiner über den knapp zwei Meter hohen Zaun.Anschließend ergriffen die Besitzer des Tieres die Flucht und ließen das Tier einfach im Regen stehen. Ob der Hund bei dem Wurf verletzt wurde oder nicht, interessierte das Paar nicht mehr."Sicherlich denkt der ein oder andere jetzt 'gut, dass sie ihn wenigstens hier abgesetzt haben', aber man müsste auch mal drüber nachdenken, was dem Hund passieren könnte, wenn er über einen 2 Meter hohen Zaun geworfen wird und dann die ganze Nacht alleine draußen im Kalten und Regen sitzt", schreibt die Tierheimleiterin auf Facebook.Die herzlose Aktion wurde von einer Überwachungskamera des Tierheims aufgenommen, aus dieser stammen auch die Fotos, die auf Facebook gerade die Runde machen. Der Beitrag wurde bereits über 500 Mal kommentiert und über 2.000 Mal geteilt.Die Tierheimleiterin hofft nun, dass sich die Besitzer doch noch melden und findet dazu deutliche Worte: "Vielleicht hat ja der Besitzer nun doch noch den Ar*** in der Hose und kommt zum Tierheim und klärt die Sache auf."Die Facebook-User sind sich aber darüber einig, dass der Hund auf keinen Fall zu dem Pärchen zurück sollte und bei einer neuen Familie ein schönes zu Hause findet.