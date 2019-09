Hälfte aller Baumarten Europas vom Aussterben bedroht

Die Biodiversität Europas ist in Gefahr. Rund die Hälfte aller heimischen Baumarten sind bereits in ihrem Bestand gefährdet, warnt die IUCN.

Mehr als die Hälfte aller nur in Europa vorkommenden Baumarten sind vom Aussterben bedroht, warnt die Weltnaturschutzunion (IUCN) anlässlich des jüngsten Updates ihrer Roten Liste der gefährdeten Arten.Die Organisation hat dafür alle 454 in Europa heimischen Baumarten genau untersucht, 265 davon gibt es auf keinem anderen Kontinent unseres Planeten. Das Ergebnis ist erschreckend. Von diesen 265 Arten, sind 58 Prozent bereits in ihrem Bestand bedroht. 66 davon wurden sogar dem höchste Gefährdungsgrad zugeordnet – sie stehen kurz vor dem Aussterben.Besonders betroffen ist die Gattung(Eberesche, Vogelbeere). Auch die Gewöhnliche Rosskastanie () ist durch die Ausbreitung der Balkan-Miniermotte () gefährdet. Die komplette Studie inklusive Artenübersicht gibt es auf dem Portal der IUCN zum Download.Es sind aber nicht nur Schädlinge, die den indigenen Bäumen zusetzen. Auch Krankheiten, invasive Spezies, zunehmende Ausdehnung der Städte und nicht nachhaltige Holzwirtschaft bedrohen die heimische Artenvielfalt."Es ist alarmierend, dass mehr als die Hälfte der in Europa heimischen Baumarten vom Aussterben bedroht sind. Bäume sind essenziell für das Leben auf der Erde. Europas Bäume sind nicht nur eine wichtige Quelle von Nahrung und Schutz für zahllose Tiere, sie spielen auch eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft", kommentiert der Leiter, der für die Rote Liste zuständigen IUCN-Abteilung, Craig Hilton-Taylor. "Von EU-Ebene bis zu Gemeinderäten und Schutzorganisationen müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, um ihr Überleben sicherzustellen."