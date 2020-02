Hallo Frühling! Es wird angenehm warm in NÖ

Frühlingshafte Temperaturen erwarten Herr und Frau Niederösterreicher am Wochenende.

Es hat sich vorerst ausgebibbert! Das Wochenende in Niederösterreich wird herrlich mild.Bereits am Samstag scheint überwiegend die Sonne, das Wetter wird überaus freundlich. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf minus 1 bis plus 3 Grad, die Tageshöchstwerte pendeln sich bei 8 bis 11 Grad ein. Vor allem in höheren Lagen wird es ausgesprochen mild.Am Sonntag gibt die Sonne dann noch mehr Gas: Obwohl einige hohe Schleierwolken durch das Bundesland streifen und den Sonnenschein etwas trüben, ist es dennoch ausgesprochen warm.Der Wind wird etwas stärker. Frühtemperaturen: minus 3 bis plus 2 Grad, Tageshöchstwerte: 9 bis 16 Grad. Am wärmsten ist es dabei im Westen – also im Most- und Waldviertel.