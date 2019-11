Halloween: 3 Opfer verletzt, 20 Sachbeschädigungen

Graffiti-Schmierereien, rohe Eier-Würfe, drei Körperverletzungen, eine Brandstiftung, ein Diebstahl – die Halloween-Bilanz in NÖ.

Abschließende Statistik bezüglich Vorfälle zu Halloween seitens der Exekutive in Niederösterreich: Insgesamt ereigneten sich im gesamten Bundesland 20 Sachbeschädigungen, angefangen von geworfenen Eiern bis hin Graffitis, eine Brandstiftung in Form eines angezündeten Mistkübels, ein Diebstahl sowie drei Körperverletzungen, bei denen die Opfer jeweils leicht verletzt wurden.Die negativen Ereignisse in der Halloween-Nacht:- Unbekannte Täter zündeten einen Mistkübel inan, dieser brannte vollständig ab.- Inwurde die Fassade eines Einfamilienhauses mit Eiern beworfen und beschädigt.- Vor einem Mehrfamilienhaus inwurde ein Gegenstand angezündet, wodurch die Fassade durch Ruß verunreinigt wurde. Auch ein Kellerfenster wurde beschädigt.- Inbeschmierten Unbekannte ein Garagentor mit roter Farbe.- Inwurde ein Pkw zerkratzt.- Inbeschmierten Unbekannte das Gelände eines Stiegenaufgangs sowie die Eingangstüre eines Einfamilienhauses.- Mehrere Verkehrsschilder wurden inbeschädigt.- Inwurde eine Gartenhütte beschmiert.- Inwurde ein Gaszählerkasten besprüht.- Inwurden bei drei Pkw die Kennzeichentafeln abgerissen und im Nahbereich auf ein Grundstück geworfen.- Inwurde ein Schulgebäude mit roter Schrift besprüht.- Mehrere Müllcontainer sowie die Fassade eines Hauses wurden inbeschmiert.- Inwurde ein Pkw zerkratzt.- Ein 17-Jähriger wurde in(Bezirk Baden) bei einer Halloweenveranstaltung leicht verletzt, als er einen Streit schlichten wollte. Ein Unbekannter soll ihm einen Faustschlag versetzt haben und dann geflüchtet sein.- Inwurde mit blauer Farbe die Fassade eines Hauses besprüht.- Eier-Wurf in: Unbekannte beschädigten die Fassade eines Einfamilienhauses.- Unbekannte besprühten die Fassade eines Hauses sowie eine Bushaltestelle in. Weiters wurden Scheibenwischer eines Pkw gestohlen.- Ein Eier-Wurf wurde auch im Stadtgebiet vonangezeigt, die Fassade eines Einfamilienhauses war betroffen.- Inbeschmierten Unbekannte ein Einfamilienhaus mit dem Schriftzug "Helloween" (also falsch geschrieben).- Inwurden die Reifen von zwei Pkw aufgeschlitzt.- Bei einem Nachbarschaftsstreit indürfte in den frühen Morgenstunden des 1. November ein 31-jähriger serbische Staatsbürger einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Mödling leicht durch einen Schlag verletzt haben.- Inwurde die Fassade eines Hauses durch Knallkörper beschädigt.- Inbesprühten Unbekannte eine Mauer mit Graffitis.- Ein 24-Jähriger aus demwurde am 1. November gegen 4 Uhr in der Früh während einer Halloween-Party durch bislang unbekannte Täter leicht verletzt.