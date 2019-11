Jamie Lee Curtis zeigt 1. "Halloween Kills"-Clip

Schaurig-schöne Überraschung zu Halloween: "Halloween Kills" kommt erst 2020, Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis teilte jetzt den 1. Clip zum Franchise.

Es ist kein Teaser, es ist kein Trailer, aber er macht echt Lust auf den neuen Film: Jamie Lee Curtis trifft als Laurie Strode wieder einmal auf Michael Myers und kehrt zurück ins "Halloween"-Universum. Curtis durfte die ersten Schnipsel zu "Halloween Kills" teilen."Das ist die Saison ... um zu Schreien. Erster Blick auf das Gemetzel, das David [Gordon Green] für alle von euch gestaltet hat", teaserte Jamie den Clip an.Eine blutige Hand, die ein Messer hält, ein Mann mit einem Baseballschläger, bereit für Action, die Crew und der Regisseur beim Dreh – das alles unterlegt mit ordentlich gruseliger Musik: Der Clip macht einiges her.Das Beste sind jedoch der erste Blick auf Michael Myers und eine Einstellung, die Jamie Lee Curtis blutverschmiert auf einer Krankenhausbahre zeigt."Halloween Kills" ist das Sequel zum 2019er-Halloweenfilm, der Erste in beinah einem Jahrzehnt. "Halloween" ignorierte alle vorangegangenen Sequels und schloss direkt an John Carpenters Original aus 1978 an.Der 2019er-Hit spielte weltweit fast 255 Millionen Dollar ein. Deshalb darf 2020 wieder das gleiche Team ran. Jamie Lee Curtis und Regisseur David Gordon Green sind wieder mit dabei. John Carpenter fungiert als ausführender Produzent und kümmert sich um den Soundtrack. Ebenfalls mit dabei: Original-Michael-Myers Nick Castle und James Jude Courtney, der in den meisten der vergangenen Filmen den Killer gab.2020: "Halloween Kills", 2021: "Halloween Ends""Halloween Kills" soll am 16. Oktober 2020 in die US-Kinos kommen. Nach den Dreharbeiten macht sich das Team sofort an die Arbeit für "Halloween Ends", der am 15.10.2021 erscheinen soll.