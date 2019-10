So gruselig verkleiden sich die Stars zu Halloween

Halloween steht wieder einmal vor der Tür und das weckt auch bei vielen Stars die Lust nach außergewöhnlichen Kostümen.

Angeführt von Heidi Klum, der Godmother des Gruselfestes, werfen sich wie jedes Jahr wieder zahlreiche Promis in allerlei schreckliche (in der durchaus zweideutigen Version des Wortes zu verstehenden) Kostüme, um sich so ihren Fans auf Instagram präsentieren zu können.Die Kreativität sowie der Mut, sich der eventuellen Lächerlichkeit preiszugeben, kennt bei den Stars ebenso wenig Grenzen wie das Budget, das einige bereitwillig für ihre Transformation auszugeben bereit sind.Bei manchen Stars wie der oben schon erwähnten Heidi Klum merkt man auch, dass manche Promis zuviel Zeit zur Verfügung haben, um sich standesgemäß auf den verrückten Feiertag vorzubereiten. Doch die 46-Jährige legt die Latte für das aufwendigste Kostüm zu Halloween jedes Jahr aufs neue höher.Folgend findet man die besten Halloween-Auftritte der Stars im Jahr 2019...