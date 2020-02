Hanau: Amok-Schütze hinterließ Bekenner-Video

Bei einer Schießerei im hessischen Hanau kam es zu Toten und Verletzten. Der mutmaßliche Täter wurde leblos in seiner Wohnung gefunden.

Nach Schüssen im hessischen Hanau sind elf Menschen tot. Am frühen Morgen sei der mutmaßliche Täter leblos gefunden worden. Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter. Dies teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Informationen der "Bild" hinterließ der Täter ein Bekenner-Schreiben und ein Bekenner-Video.An zwei verschiedenen Orten seien gegen 22 Uhr am Mittwochabend Schüsse gefallen, meldete die Polizei. Dabei seien neun Menschen erschossen worden. Ein als tatverdächtig gesuchter Mann sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Zudem habe man in derselben Wohnung noch eine weitere Leiche entdeckt. Es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen.Der Killer dürfte aus Fremdenhass gehandelt haben. Die Beamten machten keine Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer. Die Opfer dort: fünf junge Menschen, darunter eine Frau. Nach "Bild"-Informationen sind kurdischstämmige Menschen unter den Opfern.Im Bereich Heumarkt wurden demnach drei Menschen getötet und mindestens eine Person schwer verletzt. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt. Ein dunkler Wagen sei von dort davongefahren. Laut "Bild" soll der Täter in der Shisha-Bar "Midnight" geklingelt haben. Danach habe er im Raucherbereich wild um sich geschossen.Ein weiterer Tatort liege am Kurt-Schumacher-Platz. Er befindet sich etwa zweieinhalb Kilometer vom Heumarkt entfernt im Stadtteil Kesselstadt. Dort kamen der Polizei zufolge fünf Menschen ums Leben.