Handke und Putin bei Jahrhundertspielen

Die Salzburger Festspiele 2020 setzen zum 100. Geburtstag auf große Namen: So steuert Neo-Nobelpreisträger Peter Handke eine Uraufführung bei.

Weitere Highlights

Neo-Nobelpreisträger Peter Handke steuert eine Uraufführung bei, es handelt sich wohl um sein Stück "Zdenk Adamec". Ähnlich umstritten wie Handke ist auch Placido Domingo, der Verdis "I vespri Siciliani" konzertant singen wird.In Sachen Oper wurden bei der Programm-Präsentation in Salzburg unter anderem "Don Giovanni", "Die Zauberflöte" und "Boris Godunow" angekündigt. Eröffnet wird am 18. Juli mit "Elektra" mit Franz Welser-Möst am Pult. Auch Anna Netrebko ist gebucht ("Tosca").Schauspielerischer Höhepunkt dürfte (neben "Jedermann" mit Neo-Buhlschaft Caroline Peters) Martin Kušejs Inszenierung von Schillers "Maria Stuart" mit Birgit Minichmayr werden. Neben "100 Jahren Festspiele" werden auch 250 Jahre Beethoven zelebriert, inklusive Landesausstellung. Zur Eröffnung könnte Putin kommen.