Handy am Steuer: SPNÖ fordert 300 Euro Strafe

Die SPNÖ will die Strafen fürs Telefonieren beim Autofahren drastisch erhöhen. Im Wiederholungsfall soll es bis zum Führerscheinentzug gehen.

Vor dem verlängerten Wochenende warnt SP-Landesvize Franz Schnabl vor explodierenden Unfallzahlen durch Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr. Laut Statistik der Verkehrsabteilung NÖ gab es im letzten Jahr 36.846 Unfälle. Bei 13.866 Crashs war die Unfallursache Unachtsamkeit oder Ablenkung.„Ich bin für die Versechsfachung der Strafsätze", so Schabl. Derzeit beträgt die Geldbuße fürs Handy-Telefonieren am Steuer 50 €. Die SPNÖ will diese auf 300 € anheben. „Zudem soll das Telefonieren am Steuer zu einem Vormerkdelikt werden. Im Wiederholungsfall sollte der Führerschein entzogen werden", fordert Schnabl.Laut Ferdinand Zuser, Leiter der Verkehrsabteilung NÖ, würden weniger Unfälle durch Ablenkung die Unfallquote um ein Drittel reduzieren.