i Smartphone wird geladen pixabay.com Gefährlicher Strom-Fehler Handy-Laderegeln: Diesen Fehler machen fast alle Beim Laden des Smartphones macht fast jeder einen Fehler, der auf Dauer das Handy beschädigen kann. Experten warnen vor falscher Reihenfolge. Von Technik Heute 01.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Menschen stecken zuerst das Ladekabel ins Handy und dann das Netzteil in die Steckdose. Ein alltäglicher Vorgang, bei dem sich die wenigsten etwas dabei denken. Doch genau diese Reihenfolge kann auf Dauer zu Schäden am Smartphone führen.

Das Problem: Beim Einstecken des Netzteils in die Steckdose kann es zu kurzen Spannungsspitzen von wenigen Millisekunden kommen. Steckt das Kabel am anderen Ende bereits in der Ladebuchse des Smartphones, kann diese Überspannung unter Umständen Schäden verursachen.

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Mögliche Folgen sind eine verkürzte Akkulaufzeit, Einfrieren und Neustart des Handys, Bildschirmflimmern oder sogar Schaltkreisschäden, heißt es auf chip.de. Die Überspannung macht sich oft durch ein leises Summen nach dem Anstecken bemerkbar.

Richtige Reihenfolge schützt das Smartphone

Die Lösung ist denkbar einfach: Immer zuerst das Netzteil in die Steckdose stecken und danach das Kabel ins Handy. Beim Abstecken gilt es umgekehrt: Zuerst das Kabel aus der Ladebuchse ziehen und dann den Netzstecker aus der Steckdose.

Experte Faruk Gadzo bestätigt, dass die empfohlene Reihenfolge grundsätzlich sinnvoll ist. Gleichzeitig betont er: Ein in gutem Zustand befindliches Markennetzteil wird keine Spannungsspitze ins Telefon jagen. Kritische Spannungsspitzen können vor allem bei sehr günstigen oder beschädigten Netzteilen auftreten.

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Billig-Netzteile besonders gefährlich

"Am anderen Ende des Qualitätsspektrums steht das 1-Euro-Netzteil mit defektem Kondensator", so der Experte. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte nicht nur auf die richtige Reihenfolge achten, sondern auch bei Ladegeräten auf Qualität setzen.