Handy-Laderegeln: Diesen Fehler machen fast alle

Viele Menschen stecken zuerst das Ladekabel ins Handy und dann das Netzteil in die Steckdose. Ein alltäglicher Vorgang, bei dem sich die wenigsten etwas dabei denken. Doch genau diese Reihenfolge kann auf Dauer zu Schäden am Smartphone führen.
Das Problem: Beim Einstecken des Netzteils in die Steckdose kann es zu kurzen Spannungsspitzen von wenigen Millisekunden kommen. Steckt das Kabel am anderen Ende bereits in der Ladebuchse des Smartphones, kann diese Überspannung unter Umständen Schäden verursachen.
Mögliche Folgen sind eine verkürzte Akkulaufzeit, Einfrieren und Neustart des Handys, Bildschirmflimmern oder sogar Schaltkreisschäden, heißt es auf chip.de. Die Überspannung macht sich oft durch ein leises Summen nach dem Anstecken bemerkbar.
Die Lösung ist denkbar einfach: Immer zuerst das Netzteil in die Steckdose stecken und danach das Kabel ins Handy. Beim Abstecken gilt es umgekehrt: Zuerst das Kabel aus der Ladebuchse ziehen und dann den Netzstecker aus der Steckdose.
Experte Faruk Gadzo bestätigt, dass die empfohlene Reihenfolge grundsätzlich sinnvoll ist. Gleichzeitig betont er: Ein in gutem Zustand befindliches Markennetzteil wird keine Spannungsspitze ins Telefon jagen. Kritische Spannungsspitzen können vor allem bei sehr günstigen oder beschädigten Netzteilen auftreten.
"Am anderen Ende des Qualitätsspektrums steht das 1-Euro-Netzteil mit defektem Kondensator", so der Experte. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte nicht nur auf die richtige Reihenfolge achten, sondern auch bei Ladegeräten auf Qualität setzen.