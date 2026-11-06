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Handy wird neben Laptop aufgeladen
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Brandgefahr beim Laden

Handy-Ladetrick: Dieser Fehler ist gefährlich

Kurzes Ladekabel? Viele balancieren ihr Smartphone auf dem Netzteil. Experten warnen vor den Risiken dieses verbreiteten Tricks.
Von Technik Heute
06.11.2026, 11:07
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Wenn das Ladekabel zu kurz und die Steckdose zu hoch ist, haben viele Handynutzer ein Problem. Das Smartphone kann nicht bequem abgelegt werden und hängt einfach am Kabel.

Ein beliebter Trick: Das Handy wird auf dem eingesteckten Netzteil balanciert. Was praktisch klingt, birgt allerdings erhebliche Risiken.

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Wie chip.de berichtet, ist dieser Aufbau sehr instabil. Schon eine leichte Erschütterung oder eine nebenan zufallende Tür kann dafür sorgen, dass das Smartphone herunterfällt und beschädigt wird.

Kabel kann durch Knicken kaputtgehen

Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Wenn das Handy am kurzen Kabel herunterhängt, knickt dieses durch das Gewicht des Geräts nach unten ab. Auf Dauer kann das Kabel dadurch beschädigt werden.

Selbst beim Balancieren auf dem Netzteil wird das Kabel weiterhin belastet. Eine sichere Lösung ist das also nicht.

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Experten empfehlen stattdessen, ein längeres Kabel zu verwenden. So kann das Handy sicher abgelegt werden, ohne dass Kabel oder Gerät Schaden nehmen.

Zusätzlicher Tipp: Ladegeräte sollten nach dem Laden immer aus der Steckdose gezogen werden. Besonders bei billigen No-Name-Produkten kann sonst Überhitzung oder sogar Brandgefahr entstehen.

tec, 06.11.2026, 11:07
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