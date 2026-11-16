i Frau beschriftet Pakete im Lager mit Smartphone pixabay.com Neue Betrugsmasche Handy per Post: Rücksendung wird zur Falle Ein echtes Handy, ein echter Anbieter - und trotzdem Betrug. Wer das Paket zurückschickt, tappt in die Falle von Kriminellen. Von Technik Heute 16.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du bekommst ein Handy zugeschickt, das du gar nicht bestellt hast. Kurz darauf klingelt das Telefon: Angeblich wurde das falsche Modell oder die falsche Farbe geliefert. Die Rücksendung sei kein Problem, das Versandetikett kommt gleich per E-Mail. Klingt nach gutem Service - ist aber eine perfide Masche.

Denn das Paket geht nicht an den Mobilfunkanbieter, sondern direkt an die Betrüger. Das Handy ist weg, beim Anbieter kommt nie etwas an, und du bleibst auf der Rechnung sitzen. Der Vertrag läuft einfach weiter.

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Vor dieser Betrugsmasche warnt das Sicherheitsunternehmen Malwarebytes seit Anfang November, heißt es auf Inside Digital. In Deutschland sind bisher keine Fälle bekannt - beruhigend ist das aber nicht. Die Masche ist leicht nachzubauen: Betrüger brauchen nur ein Telefon, ein paar persönliche Daten und einen Paketdienst.

So schützt du dich vor der Masche

Die wichtigste Regel: Nimm niemals ein Rücksendeetikett von einem Anrufer an. Wenn jemand unerwartet anruft und ein Angebot macht: Auflegen. Dann selbst die Hotline anrufen, die auf deiner Rechnung steht. Liegt ein Handy vor der Tür, das du nicht bestellt hast: behalten, bis dein Anbieter den Rückweg bestätigt - nachdem du ihn selbst kontaktiert hast.

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Ist das Paket bereits unterwegs? Dann solltest du sofort deinen Anbieter informieren, Sendungsnummer und Etikett sichern und Anzeige erstatten. Vergiss auch nicht, deine Zugangsdaten zu ändern, falls du sie am Telefon genannt hast.