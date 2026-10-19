Handy stellt sich nicht um? Prüfe diese Option

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Winterzeit beginnt und wir gewinnen eine Stunde Schlaf. Um 3 Uhr nachts werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt.
Die gute Nachricht: Die meisten Smartphones übernehmen die Zeitumstellung automatisch - vorausgesetzt, die richtige Funktion ist aktiviert. Wer Datum und Uhrzeit manuell eingestellt hat, dessen Handy stellt sich nicht von allein um.
Laut Chip.de muss dafür die automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung aktiviert sein. Der Weg zu dieser Option ist bei Android und iPhone leicht unterschiedlich.
Bei Android-Geräten findest du die Einstellung unter "Einstellungen", dann "System" und "Datum und Uhrzeit". Dort aktivierst du die Option "Automatisch". Der genaue Pfad kann je nach Hersteller variieren.
Auf dem iPhone gehst du in die "Einstellungen", dann "Allgemein" und "Datum und Uhrzeit". Aktiviere dort "Automatisch einstellen".
Wer diese Einstellung aktiviert hat, kann beruhigt schlafen gehen - das Handy kümmert sich von selbst um die Zeitumstellung.