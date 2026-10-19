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Wecker für die Winterzeitumstellung
Wecker für die Winterzeitumstellung
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Winterzeit ab Sonntag

Handy stellt sich nicht um? Prüfe diese Option

Am 25. Oktober werden die Uhren zurückgestellt. Damit dein Smartphone automatisch mitmacht, muss eine Einstellung aktiviert sein.
Von Technik Heute
19.10.2026, 12:07
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In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Winterzeit beginnt und wir gewinnen eine Stunde Schlaf. Um 3 Uhr nachts werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt.

Die gute Nachricht: Die meisten Smartphones übernehmen die Zeitumstellung automatisch - vorausgesetzt, die richtige Funktion ist aktiviert. Wer Datum und Uhrzeit manuell eingestellt hat, dessen Handy stellt sich nicht von allein um.

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Laut Chip.de muss dafür die automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung aktiviert sein. Der Weg zu dieser Option ist bei Android und iPhone leicht unterschiedlich.

So aktivierst du die automatische Zeit bei Android

Bei Android-Geräten findest du die Einstellung unter "Einstellungen", dann "System" und "Datum und Uhrzeit". Dort aktivierst du die Option "Automatisch". Der genaue Pfad kann je nach Hersteller variieren.

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So geht's beim iPhone

Auf dem iPhone gehst du in die "Einstellungen", dann "Allgemein" und "Datum und Uhrzeit". Aktiviere dort "Automatisch einstellen".

Wer diese Einstellung aktiviert hat, kann beruhigt schlafen gehen - das Handy kümmert sich von selbst um die Zeitumstellung.

tec, 19.10.2026, 12:07
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