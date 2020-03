Handyakku explodiert in Salzburger Schulklasse

Schrecksekunde in einer Salzburger Schulklasse. Weil ein Handyakku explodierte und zu brennen begann, musste die Feuerwehr ausrücken.

Für einen Feuerwehreinsatz sorgte am Freitagvormittag ein explodierter Akku eines iPhones. Weil das Handy in einem Klassenzimmer der "HAKzwei" zu brennen begann, mussten die Floriani alarmiert werden.Das betroffene Klassenzimmer wurde umgehend geräumt. Die eintreffenden Einsatzkräfte hatten die Situation rasch im Griff. Sie führten eine Überdruckbelüftung des Raums durch. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Im Anschluss an den Einsatz konnte der Unterricht fortgeführt werden.