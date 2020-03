Handydaten zeigen, wo Wien wie leergefegt ist

Die anonymisierten Mobilfunk-Daten von Anbieter A1 zeigen, dass an allen Verkehrsknotenpunkten der Stadt bis zu 95 Prozent weniger Passanten und Fahrgäste unterwegs sind.

Rot-Kreuz-Manager Gerry Foitik veröffentlichte nun auf Twitter erstmals Daten aus der Mobilfunk-Analyse von Anbieter A1. In den Grafiken sieht man deutlich: Die Wiener bleiben großteils zu Hause. In der Vorwoche hat sich die Mobilität um bis zu 95 Prozent verringert.Hotspots wie der Tiergarten in Schönbrunn sind geschlossen. Auf allen Verkehrsknotenpunkten wie Karlsplatz, Stephansplatz oder Praterstern gab es wochentags einen Rückgang von bis zu 95 Prozent bei Passanten und Fahrgästen. Auch im Prater und beim Schweizerhaus kamen in der Vorwoche fast 60 Prozent weniger Spaziergänger und Sportler vorbei, als sonst. Absolute Zahlen werden in den Grafiken nicht angegeben, die Handydaten seien natürlich anonym, wird versichert.