Handyshop verkauft Mann 5.000 Fake-Schutzmasken

Das schnelle Geld mit Angst soll ein Wiener Elektronik-Handyshop-Betreiber gewittert und einem 35-Jährigen 5.000 Schrottmasken um 50.000 Euro verkauft haben.

Böse Überraschung für Dodi Elsa (35) am Montagmorgen in Wien: Der Unternehmer mit Firmen in NÖ wollte für eine Hilfsorganisation 5.000 Schutzmasken von einem Elektronik/Handyshop in Wien-Leopoldstadt zum Stückpreis von zehn Euro kaufen.Der 35-Jährige bezahlte 50.000 Euro, riss die Kantons auf und stutzte. „Es wurden gefälschte Stempel verwendet, die Masken hatten gefälschte Haltbarkeitsdaten", so Dodi Elsa. Der 35-Jährige ging schnurstracks zur Exekutive, besuchte in Polizeibegleitung den Händler nochmals, bekam sein Geld zurück und erstattete Anzeige.„Natürlich wurden mir beim Angebot Fotos von intakten Masken geschickt. Man muss leider wirklich sehr aufpassen und kritisch sein. Betrüger wittern derzeit das große Geld. Im Video, welches ich gemacht habe, sind die Fake-Masken gut zu sehen", warnt der 35-Jährige.