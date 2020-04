Hans Zimmer reicht zweite Scheidung ein

Die zweite Ehe des Filmkomponisten Hans Zimmer steht vor dem Aus. Der preisgekrönte Musiker hat die Scheidung von seiner Frau Suzanne beantragt.

Zimmer: "Die erste Liebe ist imme die Musik"

Hans Zimmer (62), einer der bedeutendsten Filmkomponisten in Hollywood, hat an diesem Wochenende die Scheidung von seiner Frau Suzanne Zimmer eingereicht. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Jake, Zoe und Brigitte.Hans Zimmer, der bis 1992 in erster Ehe mit Vicki Carolin verheiratet war, stammt ursprünglich aus Deutschland. Der Oscar-Preisträger schrieb unter anderem die berühmte Filmmusik zum Disney-Hit "Der König der Löwen", komponierte die unvergesslichen Melodien zu "Gladiator" mit Russell Crowe oder arbeitete an der erfolgreichen "Batman"-Trilogie von Christopher Nolan mit.Warum es zum Beziehungsende mit seiner Frau Suzanne gekommen ist, ist nicht bekannt. Zimmer zählt aber zu einen der gefragtesten Filmkomponisten muss im Moment die Arbeit an zahlreiche Mammut-Projekte wie "Keine Zeit zu sterben", "Wonder Woman 1984" oder "Dune" jonglieren.Da bleibt für das Privatleben nicht immer ausreichend Zeit. "Dass meine Frau Suzanne mich um sieben Uhr zum Essen erwartet, haben wir vor Jahren aufgegeben", erklärte er bereits vor zwei Jahren in einem Gespräch mit der " Bild "-Zeitung. "Wir als Musiker sind keine guten Ehemänner im normalen Sinne, vor allem, weil die erste Liebe immer die Musik ist."