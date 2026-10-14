i Hansi Hinterseer bei der Generalprobe zur TV-Show "Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air 2026" in Bad Kleinkirchheim, Juni 2026 IMAGO/Future Image Tour durch Deutschland Hansi Hinterseer kündigt Tour an – lässt Österreich aus Hansi Hinterseer geht im kommenden Jahr wieder auf Tour – doch in Österreich ist kein Auftritt geplant. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagersänger Hansi Hinterseer startet im kommenden Jahr eine neue Konzertreihe mit dem Titel "Das Beste". Insgesamt sind acht Konzerte angekündigt, die jedoch allesamt in Deutschland stattfinden werden.

Österreichische Fans schauen – zumindest vorerst – durch die Finger.

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Der Tourauftakt ist für den 28. Mai 2027 in Hoyerswerda geplant. "Ich würd mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seids", so der 72-Jährige in einer Instagram-Botschaft.

Das vorläufige Tourfinale steigt am 14. November in Zwickau. Ob noch zusätzliche Termine hinzukommen, ist derzeit nicht bekannt.

Hansi Hinterseer, der als Skirennfahrer große Erfolge feierte, begeistert seit mehr als 30 Jahren mit seinen volkstümlichen Schlagern.

Für die neue Tour verspricht er neben seinen größten Hits auch persönliche Geschichten und Rückblicke auf seine vielfältigen Karrieren als Sänger, Schauspieler und Fernsehstar.

Mit seinen volkstümlichen Schlager-Hits – legendär ist sein "Ski Twist" – holt der frühere Ski-Champion, zweifache Profiweltmeister und Gesamtweltcupsieger inzwischen gleich mehrere Generationen ab. Hansi Hinterseer genießt Kultstatus bei Alt und Jung!

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Zwei Konzerte in Oberösterreich

Ganz leer gehen die österreichischen Fans aber nicht aus: Bereits vor Beginn der Deutschland-Tour tritt Hansi Hinterseer am 22. Mai in Leonding und am 23. Mai in Gmunden auf. Diese beiden Termine zählen jedoch nicht zur offiziellen "Das Beste"-Tour.