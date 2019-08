Happy Birthday, Pandaboy Yuan Yuan!

Zum Panda-Geburtstag hat sich der Tiergarten Schönbrunn eine besondere Überraschung einfallen lassen: Bambusbrot-Kuchen und Maisstangen.

Panda-Männchen Yuan Yuan feiert 20. Geburtsta

120 kg wiegt der Prachtkerl Panda Yuan Yuan. Am Donnerstag feiert er seinen 20. Geburtstag. Die Tierpfleger des Tiergarten Schönbrunn haben sich dafür etwas besonderes einfallen lassen:"Yuan Yuan liebt sein gedämpftes Bambusbrot. Wir haben ihm allerhand Geburtstagsleckereien vorbereitet, wie Bambussprossen und Maisstangen. Er hat kurz daran geschnuppert, aber dann sein Bambusbrot in Kuchen-Form entdeckt und es bis zum letzten Brösel vernascht", erzählt Tierpflegerin Renate Haider. An seinem Geburtstag gibt es im Laufe des Nachmittags natürlich noch ein Packerl. Seit April ist Yuan Yuan in Wien. Er hat sich bestens eingelebt. Rund 120 Kilogramm bringt er mittlerweile auf die Waage.Vom Nebengehege aus hat das Weibchen Yang Yang, das am 10. August 19 Jahre alt geworden ist, die Geburtstagsfeier beobachtet. Die beiden Pandas bewohnen getrennte Anlagen. Außerhalb der Paarungszeit sind erwachsene Große Pandas Einzelgänger. Interesse aneinander ist bereits vorhanden, wie Renate Haider verrät. "Sie sehen sich ja und können sich auch an einem Kontaktgitter beschnuppern. Wenn Yang Yang vorbeigeht, schmiegt sich Yuan Yuan gerne ans Gitter, aber sie macht bellende Laute und gibt sich distanziert. Aber jetzt ist eben keine Paarungszeit." Spannend wird es erst im kommenden Frühjahr. Dann wird sich zeigen, ob Yang Yang und Yuan Yuan Gefallen aneinander finden und dem Tiergarten Nachwuchs schenken werden.(no)