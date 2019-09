Erstes Poster zu Harley-Quinn-Film "Birds of Prey"

Margot Robbie kehrt als ebenso so verrückte wie sympathische Joker-Freundin Harley Quinn auf die Leinwand zurück.

Margot Robbies quirlige Darstellung der Harley Quinn war sicherlich das unterhaltsamste am ansonsten sehr schlechten DC-Verfilmung "Suicide Squad" . Umso erfreulicher, dass Robbie nun mit "Birds of Prey" quasi ihren eigenen Film bekommt.Das erste Poster zeigt wohin die Reise geht: Die Farben sind grell, Harley Quinn steht ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit und einige interessante Heldinnen und Schurken umschwirren sie. Der Untertitel des Films bedeutet in etwa "Die fantabelhafte Emanzipation einer gewissen Harley Quinn".Bereits im kurzen ersten Teaser Trailer sagte Quinn in die Kamera: "Ich hab sowas von genug von Clowns". Den in "Suicide Squad" noch von Jared Leto verkörperten Joker wird man also wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen.Das ist sicherlich eine weise Entscheidung angesichts des starken Eindrucks, den Joaquin Phoenix laut ersten Kritiken im neuen "Joker"-Film hinterlässt.