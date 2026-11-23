i Harry & Meghan REUTERS/Hollie Adams Royals im Clinch Prinz Harry drängt Meghan zum Hollywood-Ausstieg Prinz Harry wünscht sich ein ruhigeres Familienleben - doch Herzogin Meghan hat ganz andere Pläne für ihre Karriere in der Filmbranche. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen Prinz Harry (42) und seiner Frau Herzogin Meghan (45) soll es unterschiedliche Vorstellungen über ihre Zukunft geben. Der britische Royal möchte, dass seine Frau Hollywood vorerst den Rücken kehrt und sich auf das Leben in der neuen Heimat in den Cotswolds konzentriert.

Harry würde die Traumfabrik am liebsten komplett hinter sich lassen. Er verspricht sich weniger Stress, weniger Reisen und mehr Beständigkeit im Familienalltag. Meghan hingegen soll fest entschlossen sein, ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche weiterzuverfolgen.

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Wie Promiflash unter Berufung auf das Magazin Closer berichtet, erklärte ein anonymer Insider: "Sie hatten in den USA mehr als genug Ärger, und Harry glaubt, dass ihnen allen eine Pause von dieser Welt guttun wird. Meghan hängt noch immer sehr an ihrer Karriere, aber wenn es nach Harry ginge, würden sie Hollywood komplett hinter sich lassen."

Meghan träumt weiter vom Oscar

Die Herzogin soll dem Plan nur widerwillig zugestimmt haben. Einen endgültigen Abschied von der Filmwelt betrachte sie keineswegs. Sie wolle sich alle Möglichkeiten offenhalten und träume sogar weiterhin von einem Oscar. "Wenn ihr morgen jemand ein fantastisches Projekt anbieten würde, würde sie die Chance sofort ergreifen", heißt es weiter.

Erstes Weihnachten in Großbritannien seit 2018

Die Auszeit soll bereits für die Weihnachtszeit 2026 beginnen. Statt wie zunächst erwogen nach Kalifornien zu fliegen, bleiben Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Großbritannien. Es ist das erste Weihnachtsfest der Sussexes auf britischem Boden seit 2018.

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Eine Einladung zum traditionellen Weihnachtsfest der Königsfamilie in Sandringham haben sie allerdings nicht erhalten. Stattdessen soll Meghans Mutter Doria Ragland aus den USA anreisen, um die Feiertage gemeinsam mit ihrer Tochter und den Enkeln zu verbringen.