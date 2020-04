Meghan und Harry wohnen jetzt wie Sonnenkönige

In ihrem sonnigen Luxus-Anwesen genießen Harry und Meghan nicht nur ihr neues Leben, sondern basteln auch an ihrer Zukunft.

Über den Dächern von Malibu

Harrys und Meghans neue Pläne

Acht Schlafzimmer, zehn Bäder, ein riesiger Swimmingpool. Dazu Weinkeller, Kino und ein eigener Tennisplatz: Das neue Anwesen von Prinz Harry (35) und Meghan Markle (38) ist an Superlativen nicht zu überbieten. Das ehemalige Royal-Couple hat sich nach dem Megxit und dem anschließenden Kanada-Aufenthalt das sonnige Kalifornien als neuen Wohnsitz ausgesucht.Die Luxus-Villa, in die sie gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (11 Monate) gezogen sind, liegt in Malibu – dem Stadtteil von Los Angeles, in dem sich vor allem die Superstars der Traumfabrik gerne zurückziehen. Harry und Meghan wohnen damit Tür und Tür mit "Marvel"-Superstar Robert Downey Jr. (55), Leonardo DiCaprio (45, "Titanic") oder Jennifer Aniston (51, "Friends"). Ein zusätzliches Zuckerl für Meghan, die nach ihrer Sprechrolle in der Disney-Doku "Elefanten" fleißig an ihrem Hollywood-Comeback bastelt.Das Leben im neuen Sonnenpalast, der den Namen "Petra Manor" trägt, lässt sich das Paar einiges kosten. Die Villa soll nicht nur sieben Millionen Dollar wert sein, sondern würde auch über 14.000 Dollar pro Nacht kosten, sollte man sich hier einbremsen wollen. Ein ordentlicher Batzen, den sich vor Harry und Meghan unter anderen nur Beauty- und Insta-Queen Kylie Jenner (22) für einige Wochen leisten konnte.Im sonnigen Idyll werden Harry und Meghan vermutlich aber nicht nur die Füße hochlegen. Wie die britische Zeitung " Telegraph " berichtet, haben die beiden eine neue Charity-Organisation ins Leben gerufen. Bei "Archewell" – benannt nach Söhnchen Archie – soll es sich nach ersten Information vorwiegend um ein Bildungsprogramm handeln, das nicht nur Gruppen für emotionale Unterstützung anbietet, sondern sich auch mit Gesundheitsthemen auseinander setzt.