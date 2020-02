Queen verbietet Meghan & Harry Marke 'Sussex Royal'

Die Queen greift durch: Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie soll Harry und Meghan verboten haben, den Markennamen Sussex Royal weiterhin zu nutzen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden ihr neues Leben fern der Königsfamilie offiziell Ende März beginnen. Dann enden ihre royalen Verpflichtungen. Das verkündete eine Sprecherin des Paares in London.Details über eine neue Wohltätigkeitsorganisation will das Paar zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die Sprecherin bestätigte, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex – so ihr offizieller Titel – weiter ihre Schirmherrschaften behalten. Harry bleibe als Enkel von Königin Elizabeth II. auch Sechster in der Thronfolge. Die Vereinbarungen sollen nach einem Jahr nochmals überprüft werden.Da Harry und Meghan sich zum Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie entschlossen haben, sollen sie sich künftig auch nicht mehr als "royal", also "königlich", bezeichnen dürfen. Darauf hätten sich Queen Elizabeth (93) und ihre Berater nun geeinigt, schreibt Dailymail.co.uk Schon rund eine Woche nach dem Megxit Anfang Jänner gab der Buckingham Palace bekannt, dass das Paar im Frühling seine Titel als "königliche Hoheiten" abgibt und demnach künftig auch nicht mehr als Herzog und Herzogin von Sussex auftreten wird.Ihre Wohltätigkeitsorganisation heißt zudem ebenfalls Sussex Royal – mit dem Zusatztitel "The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" – und die beiden hätten den Brand "Sussex Royal" bereits für die verschiedensten Produkte von Bandanas bis Notizbücher schützen lassen. Allerdings vor allem, um zu verhindern, dass andere die Marke nutzten, wie es stets hieß.Harry und Meghan müssten demnach alle ihre Kanäle und Engagements umbenennen.