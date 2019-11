Lindsay Lohans Ex tot aufgefunden

Star-Restaurateur Harry Morton ist gestorben. Er war mit Stars wie Lindsay Lohan, Jennifer Aniston und Demi Moore zusammen.

Harry Morton, der Gründer der Restaurantkette Pink Taco, ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Sein jüngerer Bruder Matthew hatte ihn in seinem Zuhause tot aufgefunden. Laut "People" gibt es keine Anzeichen für Fremdeinwirken.Der Unternehmer war einige Monate mit Lindsay Lohan zusammen. Zudem wurden ihm Affären mit Britney Spears, Demi Moore und Jennifer Aniston nachgesagt."Harry war ein Visionär und ein Restaurateur, der seiner Zeit voraus war. Er hat unzählige Dinge geschaffen, er war immer professionell – in seinem Beruf als auch zu denen mit denen er gearbeitet hat. Unsere Gedanken und Beileidsbekundungen sind bei seiner Familie und seinen Freunde während dieser schwierigen Zeit", heißt es im Statement von Pink Taco.Seine Ex-Freundin Lindsay Lohan teilte auf Instagram von sich und Harry. Dazu schrieb sie: "Beste Freunde. Bestes Leben."Neben seiner Restaurantkette war Morton Besitzer des Viper Room Nightclubs in West Hollywood. Bis 2014 gehörte das Lokal zudem zu Teilen dem Schauspieler Johnny Depp.