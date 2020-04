"Harry Potter"-Star Rupert Grint wird Papa

Rupert Grint aka Ron Weasley aus "Harry Potter" und seine Freundin Georgia Groome dürfen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen.

Grint bittet um Wahrung ihrer Privatsphäre

Bekannteste Rolle in "Harry Potter"

Baby-News bei Rupert Grint und seiner drei Jahre jüngeren Freundin Georgia: Die beiden werden zum ersten Mal Eltern. Über einen Sprecher ließen sie verkünden: "Rupert Grint und Georgia Groome geben voller Freude bekannt, dass sie ein Baby erwarten und bitten darum, ihre Privatsphäre während dieser Zeit zu respektieren."Das Paar achtet schon immer darauf, seine Beziehung aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. "Es ist fast so, als hättest du eine gespaltene Persönlichkeit. Manchmal kann es sehr entmenschlichend sein, wenn die Leute einfach Fotos machen, wenn du draußen unterwegs bist", klagte der Ron Weasley-Darsteller im Interview mit "The Independent"."Für sie bist du nur diese eine Sache. Es ist eine seltsame Existenz. Aber das ist mein Leben. Ich kann mich nicht wirklich an das Leben davor erinnern. Auf eine komische Weise wird es dir egal. Es wird zur Normalität und du passt dich an", erklärt er weiter.Grint war durch die Rolle von Ron Weasley in der Fantasy-Filmreihe "Harry Potter" bekannt geworden und spielte in den vergangenen Jahren in mehreren Serien mit: "Snatch" (Sony Crackle), "Sick Note"(Netflix) und "Servant" (Apple+).