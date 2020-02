Harry Styles bringt am 30. Mai die Liebe nach Wien

Kreischalarm garantiert, heißt es am 30. Mai 2020 in der Wiener Stadthalle. Harry Styles gastiert für ein Konzert.

"Love on Tour" nennt der ehemalige One Direction-Sänger seine Konzertrundreise, die ihn von Mitte April bis in den Juni hinein quer durch Europa führen wird. Der Fokus wird dabei auf seinem neuen, am 13. Dezember erscheinenden Album "Fine Line" liegen.Am 30. Mai 2020 steht auch Wien auf dem prallgefüllten Terminkalender. Die Wiener Stadthalle wird beben, wenn der dann 26-Jährige Brite seine Hits zum Besten geben wird.Begleiten lässt sich Harry Styles auf Tour von King Princess. Tickets gibt es ab dem 22. November zu kaufen.