Harry Styles erlöst kleines Fischerdorf von Fluch

Eine Woche vor Veröffentlichung seines neuen Albums überrascht Harry Styles die Fans mit einem neuen Song samt Musikvideo.

Am 13. Dezember erscheint "Fine Line", das zweite Album von Harry Styles als Solo-Künstler. Eine Woche vorher lässt der 25-jährige Superstar mit "Adore You" nun die dritte Vorabsingle hören.Der Song kommt gemeinsam mit einem Musikvideo, in dem Harry Styles in einem verwunschenen Fischerdorf auf der fiktiven Insel Eroda herumläuft.Mit dem ganzen neuen Material im Gepäck geht es für den Sänger 2020 auf große Tournee in deren Rahmen er am 30. Mai in der Wiener Stadthalle Station macht.