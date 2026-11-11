i Meghan und Harry im EU-Parlament. Reuters Emotionaler EU-Auftritt Prinz Harry: Tränen nach Festnahme von Meghans Vater Harry und Meghan zeigen sich erstmals nach der Festnahme von Thomas Markle. Im EU-Parlament fließen am Ende Tränen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Tage nach der Festnahme von Meghans Vater, Thomas Markle (82), wegen des Besitzes von Kinderpornografie sind Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) am Dienstag gemeinsam in Brüssel aufgetreten. Es war das erste Mal, dass sich das Paar seit dem Skandal in der Öffentlichkeit zeigte.

Im Europäischen Parlament eröffneten sie das "Lost Screen Memorial" – ein Denkmal für Opfer von Online-Missbrauch. Ursprünglich war eine gemeinsame Rede geplant, doch Meghan sagte kurzfristig ab. Die emotionale Belastung der letzten Tage sei zu groß gewesen.

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Wie GALA berichtet, trat Harry allein vor das Plenum. "Ich bin nicht als Experte oder Politiker hier. Ich bin als Vater hier. Meine Frau als Mutter", erklärte der zweifache Vater in seiner bewegenden Ansprache zum Thema Kinderschutz im Internet.

Harry appelliert an Tech-Konzerne

In seiner Rede forderte der Prinz Tech-Giganten auf, mehr für den Schutz von Kindern zu tun. "Warum wird plötzlich alles kompliziert, wenn wir fragen, ob sie ein Kind schützen können?", stellte er in den Raum. Alle Kinder sollten im Internet "etwas Wunderbares entdecken können".

Besonders emotional wurde es, als Sandra Spitaels sprach. Ihr 15-jähriger Sohn Glen hatte sich das Leben genommen, nachdem ein intimes Foto von ihm im Netz verbreitet worden war. Harry hielt während ihrer Rede ihre Hand.

Meghan tröstet trauernde Mutter

Als die Ansprache endete, stand Meghan auf, schloss die Mutter in die Arme und fragte leise: "Bist du okay?" Ein Moment, der die Anwesenden zu Tränen rührte.

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Thomas Markle war wenige Tage zuvor nach der Beschlagnahmung von Material aus zwei Lagerräumen durch das FBI auf Kaution freigekommen. Meghan, die seit 2018 keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hat, hatte sich "zutiefst bestürzt" gezeigt.