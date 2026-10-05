i Wie steht es um Meghan und Harry? IMAGO/Sipa USA; REUTERS/Bing Guan Wo wird gefeiert? Heftiger Weihnachts-Zoff bei Meghan und Harry Während Harry bei seiner britischen Familie feiern will, plant Meghan Weihnachten mit ihrer Mutter in Kalifornien. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben offenbar unterschiedliche Vorstellungen, wie sie die kommenden Feiertage verbringen wollen. Das Paar, das vor Kurzem nach Großbritannien zurückgekehrt ist, soll sich über den Weihnachtsort nicht einig sein.

Harry möchte dem Vernehmen nach die Festtage in England verbringen. Er wolle Zeit mit den Spencers, der Familie seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana, verbringen. Auch ein Besuch bei seinem Vater König Charles stehe auf dem Plan.

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Wie die Daily Mail berichtet, soll Meghan hingegen Weihnachten mit ihrer Mutter Doria Ragland in Kalifornien verbringen wollen. Harry befürchte zudem, eine Reise in die USA könnte so wirken, als gebe das Paar sein neues Leben in Großbritannien bereits wieder auf.

Familie zwischen zwei Kontinenten

Harry soll wollen, dass die Familie mit den Kindern Archie und Lilibet mindestens bis zum Frühjahr in England bleibt. Eine Einladung zum traditionellen Weihnachtsfest in Sandringham sei allerdings keineswegs gesichert.

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Für Meghan wäre es das erste Weihnachten nach dem Umzug, das sie außerhalb Englands feiern würde. Die Frage, wo die Familie die Feiertage verbringt, dürfte in den kommenden Wochen noch für Diskussionen sorgen.