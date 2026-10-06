i Harry & Meghan fallen wieder auf. REUTERS/Hollie Adams Royal-Zoff ums Geld Prinz Harry will, dass Meghan wieder arbeitet Prinz Harry steht finanziell unter Druck. Die leerstehende Villa in Montecito verschlingt Millionen - und seine Frau trägt offenbar nichts bei. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 08:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Finanzen von Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen angespannt sein. Seit dem Umzug nach Großbritannien steht ihre kalifornische Luxus-Villa leer - doch die Kosten laufen weiter.

Das riesige Anwesen in Montecito verschlingt geschätzte eine Million Dollar pro Jahr allein an Unterhaltskosten. Meghan möchte die Villa aber als Rückzugsmöglichkeit behalten, falls der Neustart in England scheitert.

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"Harry tut alles, was er kann, um sie über Wasser zu halten, aber sie strapazieren das Budget, indem sie Montecito behalten", erklärte laut Bunte.de eine Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Meghans Agent lässt sie fallen

Zu den Geldsorgen kommt ein empfindlicher Karriere-Rückschlag: Meghans ehemaliger Agent Ari Emanuel bestätigt, dass er die Herzogin nicht mehr vertritt. Sein Kommentar dazu: "Das Großartige ist: Darüber muss ich mir keine Gedanken mehr machen." Damit dürften auch ihre Pläne für ein Schauspiel-Comeback vorerst vom Tisch sein.

Harry hetzt, Meghan zieht sich zurück

Die Rollenverteilung im Hause Sussex könnte ungleicher nicht sein: Während Harry von einem Termin zum nächsten eilt, um das Familieneinkommen zu sichern, hat sich Meghan offenbar in einen komfortablen Rückzugsmodus begeben.

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Harrys Wunsch, dass seine Frau ebenfalls zum Budget beiträgt, stößt derzeit auf wenig Resonanz. Die Kluft zwischen seinem Arbeitseifer und Meghans Zurückhaltung wird mit jedem Tag sichtbarer.