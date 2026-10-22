i Er möchte Prinzessin Dianas ikonisches "Rachekleid" ersteigern Reuters; Glomexharr Auktion bei Sotheby's Prinz Harry will Dianas "Rachekleid" ersteigern Prinzessin Dianas legendäres "Rachekleid" kommt unter den Hammer. Prinz Harry hat offenbar großes Interesse daran - womöglich für Meghan. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ikonische schwarze Kleid, das Prinzessin Diana 1994 zur modischen Ikone machte, wird am 9. Dezember bei Sotheby's in New York versteigert. Und offenbar hat ihr Sohn Harry großes Interesse daran, es zurück in die Familie zu holen.

Das eng anliegende, schulterfreie Minikleid aus Seidenstoff mit Chiffon-Details stammt von Designerin Christina Stambolian. Diana trug es am 29. Juni 1994 bei einer Benefizveranstaltung in der Londoner Serpentine Gallery - ausgerechnet am Abend, als Prinz Charles im britischen Fernsehen öffentlich seine Untreue zugab.

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Symbol der Stärke

Wie Gala.de unter Berufung auf "Radar Online" berichtet, soll Prinz Harry daran interessiert sein, das Kleid zu ersteigern. Ein Insider erklärt: "Harry sieht dieses Kleid als Symbol dafür, dass seine Mutter ihre Macht zurückerobert hat." Diana habe es getragen, um sich gegen Charles, Camilla und die Institution zu wehren.

Ein Schnäppchen wird das Stück allerdings nicht: Der Verkaufswert wird auf 150.000 bis 300.000 US-Dollar geschätzt. 1997 hatte Diana das Kleid selbst für wohltätige Zwecke versteigern lassen - damals brachte es rund 64.000 Dollar ein.

Für Meghan?

Laut dem Insider könnte Harry das Kleid für seine Frau Herzogin Meghan ersteigern wollen. Denn in seinen Augen verstehe niemand die Situation seiner Mutter besser als sie. Beide hätten die Institution "überlebt" und sich nicht vom Palast definieren lassen.

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Ob Harry tatsächlich an der Auktion teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Die Versteigerung findet am 9. Dezember in New York statt.