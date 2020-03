Harvey Weinstein positiv auf Corona getestet

Der verurteilte Sexualverbrecher könnte sich bei einer Gefängnisverlegung mit dem Virus angesteckt haben und sitzt in Quarantäne-Haft.

Wann hat sich Weinstein angesteckt?

Der inhaftierte Filmproduzent Harvey Weinstein (68) soll sich laut dem Branchen-Insider " Deadline " mit dem Coronavirus infiziert hat. Wann und vor allem bei wem sich Weinstein angesteckt haben könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.Bis jetzt saß Weinstein im New Yorker Gefängnis auf Rikers Island hinter Gittern. Tests ergaben, dass sich hier bislang 40 Gefangene mit dem Virus angesteckt haben. Erst vor kurzem wurde Weinstein in ein anderes Hochsicherheitsgefängnis östlich der Stadt Buffalo verlegt. Er könnte sich bei der Verlegung mit der Krankheit infiziert haben, denn auf Rikers Island war der Kontakt zu anderen Häftlingen nicht vorgesehen.Im Moment wird Weinstein medizinisch behandelt, Details über seinen Gesundheitszustand sind aber nicht bekannt. Die Behörden verweisen darauf, dass über die Verfassung von Häftlingen keine Auskunftspflicht besteht. Auch Weinsteins Sprecher hüllen sich in Schweigen, obwohl er nicht nur aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, sondern auch wegen seines schlechten Gesundheitszustandes zur Risikogruppe zählt.Nach klinischen und psychologischen Untersuchungen soll darüber entschieden werden, in welcher Anstalt der einstige Film-Mogul seine Strafe absitzen soll. Harvey Weinstein wurde am 24. Februar wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von 23 Jahren verurteilt.