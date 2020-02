Weinstein vorerst im Spital und nicht im Gefängnis

Kurz nach der Urteilsverkündung am Montag klagte Harvey Weinstein über Schmerzen in der Brust.

Der 67-Jährige wurde am Montag von einem Gericht in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Stoisch ließ der gefallene Filmmogul, dem von zahlreichen Schauspielerinnen sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, den Urteilsspruch über sich ergehen.Danach sollte er eigentlich direkt ins Gefängnis überführt werden. Doch Weinstein wurde in ein Krankenhaus gebracht, denn er klagte über starke Schmerzen in der Brust.Wie ein Sprecher danach erklärte, sei er mit Bluthochdruck und starkem Herzklopfen ins Bellevue Hospital Center in Manhattan eingeliefert worden.Bis zur endgültigen Urteilsverkündung am 11. März, bei der Weinstein auch sein Strafmaß erfahren wird, soll er im berüchtigten Gefängnis auf Rikers Island vor New York untergebracht werden.