Harvey Weinsteins Opfer musste ihn "König" nennen

Zwar sitzt Sex-Verbrecher Weinstein auf einer Gefängnisinsel in Haft, aber noch immer kommen schreckliche Berichte über seine Verbrechen ans Tageslicht.

Weinstein: "Ich regiere Hollywood!"

Opfer musste ihn "König" nennen

Seit Beginn der Woche befindet sich der gefallene Film-Mogul Harvey Weinstein (67) hinter Gittern auf der New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island. Weinstein wurde am 11. März 2020 wegen Vergewaltigung dritten Grades und sexuellen Missbrauch zu 23 Jahren Haft verurteilt . Doch auch nach diesem Urteil kommt die schreckliche Vergangenheit nicht zur Ruhe. Eine weitere junge Schauspielerin wirft Weinstein vor, sie vergewaltigt und besonders gedemütigt zu haben.Laut Dokumenten, die dem Branchen-Portal " TMZ " vorliegen, ereignete sich der Vorfall 2014. Das Starlett, das anonym bleiben will, traf Weinstein erstmals bei einer Veranstaltung in Los Angeles. Schon bei ihrem Kennenlernen prahlte Weinstein damit, "Hollywood zu regieren" und schlug vor, dass sie sich später treffen sollten.Beim Treffen in Weinsteins Hotelsuite legte ihr Weinstein – nur lose mit einem Bademantel bekleidet – nahe, "nett zu den wichtigen Leuten zu sein". Als er für einen Moment im Badezimmer verschwand, ergriff die junge Frau die Flucht. Doch ihr Albtraum war damit nicht zu Ende.Sie berichtet, dass man ihr ein Filmskript schickte und sie bat, noch einmal für eine Meeting in Weinsteins Suite zu kommen. Erneut öffnete er ihr nur mit Bademantel die Tür und drohte ihr, sie in Hollywood auf die "schwarze Liste" zu setzen. Die junge Frau erzählt, sie hätte keine andere Wahl gehabt und musste Weinstein während ihrer Vergewaltigung sogar "König" nennen.Das Verbrechen hätte bei ihr sowohl eine Depression als auch einen Nervenzusammenbruch zur Folge gehabt. Deshalb erhebt sie Anklage wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Weinsteins Sprecher wollen die Vorwürfe prüfen. Eine weitere Stellungnahme bleibt bislang aus.