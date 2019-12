Hässliche Crocs von Post Malone ausverkauft

Innerhalb weniger Stunden waren die vom Rapper designten Schuhe vergriffen.

Erst am Montag hatte der tätowierte Superstar seine Kollaboration mit der Schlapfenfirma auf seinem Instagram-Profil angekündigt.Die in schwarz-blauem, urbanem Camouflage-Muster gehaltenen Schuhe verfügten über eine verstärkte Sohle, eine größenverstellbare Verschlusslasche an der Ferse und weitere Features, die sie der Zielgruppe von Post Malone schmackhaft machten.Und wie so oft, wenn Stars einem scheinbar lahmen Ding Coolness einhauchen, fanden die Crocs reißenden Absatz. Nur kurze Zeit nach dem Verkaufsstart vermeldete der 24-jährige Musiker, dass die Kollektion ausverkauft ist. Aufschon um ein Vielfaches des Originalpreises angeboten.Es war übrigens nicht das erste Mal, das Post Malone mit Crocs zusammengearbeitet hat.