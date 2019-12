"Haus des Geldes": Staffel 4 startet 2020

Die spanische Erfolgsserie "Haus des Geldes" geht in eine vierte Runde. Netflix hat nun das offizielle Startdatum bekannt gegeben.

Endlich ist klar, wann die erfolgreiche Netflix-Serie "Haus des Geldes" in eine vierte Runde geht: Am 3. April 2020.Wie zu erwarten, ist fast gesamte Kernteam wieder mit von der Partie: Rio, Stockholm, Bogota, Helsinki, Marseill, Berlin (als Rückblende?), Lissabon, Denver, Palermo und der Professor. Auch die Fälscherexpertin Nairobi scheint laut dem ersten Teaser wieder dabei zu sein. Oder hat sie etwa doch nicht überlebt und es handelt es sich hier nur um Rückblenden?Ob die vierte Staffel die letzte sein wird, ist nach wie vor unklar.Nach "Stranger Things" und "The Umbrella Academy" ist "Haus des Geldes" die meistgesehene Serie auf Netflix.