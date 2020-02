Wladimir Klitschko: Angst um Hayden Panettiere

Die Gewalt-Beziehung seiner Ex setzt den starken Klitschko ziemlich zu: Er macht sich große Sorgen um die Mutter seiner Tochter.

Brutalo muss vor Gericht

Hayden führt toxische Beziehung

Das Drama um Hayden Panettiere (30) lässt niemanden kalt, schon gar nicht ihren Ex Wladimir Klitschko (43). Obwohl ihr aktueller Partner Brian Hickerson (31) sie vermehrt verprügelt hat und vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen wurde, hält die Schauspielerin nach wie vor zu ihrem Brutalo-Freund.Das erste Mal wurde Hickerson ihr gegenüber im September 2019 handgreiflich. Die Anklage wurde fallen gelassen, weil Hayden sich plötzlich weigerte, gegen ihn auszusagen. Am vergangenen Valentinstag schlug Hickerson wieder zu und wird abermals verhaftet "Windelweich" habe er sie geprügelt, erzählt die traumatisierte Schauspielerin den Behörden, doch Hickerson kommt kurz darauf wieder auf Kaution frei. Am 12. März muss er sich vor Gericht verantworten. Ob Hayden auch diesmal einen Rückzieher macht, ist nicht bekannt.Wladimir Klitschko, mit dem Hayden die gemeinsame Tochter Kayla hat, ist über die Vorgänge zutiefst erschüttert. Zwar wünsche er ihr "nur das Beste", kann ihr Verhalten aber nicht verstehen. Aus dem Umfeld des Boxers heißt es, Wladimir sehe die Beziehung zwischen Hayden und Hickerson als zutiefst toxisch. Gegenüber "Us Weekly" bezeichnet er den derzeitigen Partner seiner Ex als "schlimmen Typen", der Hayden kontrolliere und die schlechtesten Seiten in ihr hervorbringe. Auch ein weiterer Insider bekräftigt: "Hayden und Brian sind Gift füreinander."