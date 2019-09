HBO Max zahlt Milliarden für TBBT und Friends

Anfang 2020 kommt ein neuer Mega-Player auf den Markt und legt sich mit Netflix und Disney+ an.

Gleich vorweg: HBO Max soll Anfang 2020 in den USA starten. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Dementsprechend ist ein genaues Startdatum natürlich auch nicht zu haben, wird aber auf jeden Fall später als der US-Start sein.In den Staaten rührt der neue Streamingdienst, der WarnerMedia gehört, schon ordentlich um. Der neueste Mega-Deal: HBO Max hat sich die Rechte an allen zwölf Staffeln der "Big Bang Theory" (die besten Cameos oben in der Fotoshow) gesichert. Bis 2028 wird in den USA die Nerd-Kult-Serie ausschließlich beim neuen Streaminganbieter laufen. Das Branchenblatt " Hollywood Reporter " spekuliert, dass dafür mehrere Milliarden Dollar den Besitzer gewechselt haben.Auch "Friends", das momentan auf Netflix ist, wird zu HBO Max wechseln. Für fünf Jahre Friends-Rechte soll der neue Streaming-Riese 425 Millionen Dollar bezahlt haben.Netflix verliert auch "The Office". Das wechselt jedoch zu NBCUniversal.