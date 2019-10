HBO stampft "Game of Thrones"-Prequel-Serie ein

Bereits im vergangenen Juli hatten die Dreharbeiten einer Pilotfolge mit Naomi Watts in einer der Hauptrollen begonnen. Nun dürfte HBO das Projekt auf Eis gelegt haben.

Bereits vor dem Abschluss der Hitserie "Game of Thrones" wurden vom Sender HBO mehrere Prequel-Serien in Auftrag gegeben. Mindestens eines dieser Projekte soll nun aber tot sein, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet.Eine offizielle Bestätigung seitens HBO dafür steht noch aus, Showrunner Jane Goldman soll aber bereits Cast und Crew über das Ende informiert haben.Die von der "Kingsman"-Autorin und "A Song of Ice And Fire"-Schöpfer George R. R. Martin kreierte Serie mit dem vorläufigen Titel "The Long Night" ("Die lange Nacht") und Naomi Watts in einer der Hauptrollen sollte mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen.Darin sollte es um den Ursprung der Weißen Wanderer und Mysterien im fernen Osten der fiktiven Welt gehen. Eine Pilotfolge wurde im Juni des vergangenen Jahres gedreht, seither wurde es allerdings still um "The Long Night".Warum die Serie gecancelt wurde, ist bislang nicht bekannt. Laut "Deadline" könnten Probleme in der Postproduction und während des Drehs in Nordirland eine Rolle gespielt haben.Sicher wenig geholfen hat, dass HBO diesen September grünes Licht für eine weitere Show im "Game of Thrones"-Universum gegeben hat. Diese soll nur rund 300 Jahre in der Vergangenheit spielen und den Aufstieg des Hauses Targaryen behandeln. Ein so unmittelbares Prequel lässt sich in den Augen des Managements wohl leichter vermarkten.