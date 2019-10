HC gratuliert Philippa auf Facebook zum Mandat

Philippa Strache nimmt ihr Nationalratsmandat an. Die FPÖ freut sich wenig, dafür jubiliert ihr Mann auf Facebook.

Straches Mandatsverzicht

" Ich gratuliere Philippa zur demokratischen Wahl in das Parlament!", jubilierte HC Strache auf seiner privaten Facebook-Seite am Dienstagnachmittag. Ein Seitenhieb gegen seine alte Partei war auch dabei. Seine Frau Philippa wird das Nationalratsmandat annehmen , das ist die Nachricht des Tages. Ihre Presseaussendung, in der sie via Anwalt ihre Entscheidung mitteilt, postete Strache dazu.Er selbst hat es ja extra anders gemacht, erinnert der Ex-FPÖ-Chef in einem Kommentar zu seinem eigenen Beitrag. Im Mai verzichtete er trotz 45.000 Vorzugsstimmen auf ein EU-Mandat. Dass ihm das nun mit der öffentlichen Stimmungsmache gegen ihn und seine Frau gedankt wird, kreidet er der FPÖ schwer an.Straches Fans sind jedenfalls auf seiner Seite - und auch auf der von Philippa. Das Posting wurde innerhalb kürzester Zeit zahlreich geliket und kommentiert: Es überwiegen die Glückwunsch-Bekundungen.