Hechtsprung rettet Passanten vor Alko-Pkw

In der Nacht auf Sonntag konnte sich ein Fußgänger in Wien-Ottakring nur mit einem Sprung zur Seite vor einem herannahendem Fahrzeug schützen.

Bange Momente in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring erlebte in der Nacht auf Dienstag ein Fußgänger. Dieser war um 02.00 Uhr unterwegs, als es beinahe zur Tragödie kam. Denn zur gleiche Zeit befuhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker die Gasse.Der Fahrzeuglenker stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses und sein eigenes schwer. Weil sich der Fußgänger ebenfalls auf der Straße befand, musste er sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Dabei trug er leichte Verletzungen davon.Schlimmer traf es die beiden involvierten Pkw, die Totalschaden erlitten und fortan fahruntüchtig sind. Dieses Attribut dürfte wohl auch auf den 30-Jährigen zugetroffen sein, denn herbeigerufene Beamten stellten eine Alkoholisierung von rund 1,1 Promille beim Lenker fest. Diesem wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.