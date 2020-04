Heer bedauert Eurofighter über Zoo, ersetzt Schäden

Das Bundesheer bedauert den Vorfall beim Eurofighter-Überflug und hat zugesichert, dem Weißen Zoo alle Schäden zu ersetzen.

Der Überflug zweier Eurofighter-Jets hat die Tiere des Weißen Zoos in Lilienfeld am Freitag so erschreckt, dass sich manche von ihnen schwer verletzten.Bundesheer-Sprecher Michael Bauer sprach am Freitag zwar von einem "Routineflug im zugewiesenen Raum", bei dem die Übungshöhe nicht unterschritten worden sei. Gleichzeitig bedauert man beim Bundesheer den Vorfall und verspricht, die Schäden zu ersetzen.Dem Zoo werde auf dem Weg zum Schadensersatz "unter die Arme gegriffen". Das Heer sei bereits in Verbindung mit dem Weißen Zoo getreten. Auch die Schadensbegutachtung sei eingeleitet worden.