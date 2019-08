Vor 4 ' Heftige Unwetter in der Steiermark erwartet

Am Montag wird es im Osten sommerlich warm. Vom Westen her ist mit allerdings mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Vor allem in der Obersteiermark können heftige Gewitter und Hagel niedergehen. Generell überwiegen an der Alpennordseite im Bergland die Wolken und es regnet immer wieder schauerartig, vereinzelt sind Blitz und Donner dabei. Besonders von der Tauernregion über die Mur-Mürz-Furche bis zum Alpenostrand gehen stellenweise große Regenmengen nieder.



Von Unterkärnten und dem Steirischen Hügelland bis ins Weinviertel scheint hingegen häufig die Sonne, am Abend und in der Nacht ist aber auch hier mit Schauern und Gewitter zu rechnen. Von West nach Ost liegen die Temperaturen zwischen 21 bis 32 Grad.



Der weitere Ausblick:



Dienstag



Der Dienstag verläuft im Großteil des Landes unbeständig, von Vorarlberg her breiten sich kräftige Schauer und Gewitter im Tagesverlauf bis nach Oberkärnten und ins Waldviertel aus. Auch im Osten ziehen einige Schauer durch, dazwischen scheint aber auch zeitweise die Sonne, gegen Abend sind dann heftige Gewitter möglich. Am längsten sonnig bleibt es von Unterkärnten bis ins Burgenland. Von Gewitterböen abgesehen meist nur schwacher Wind, je nach Sonne 18 bis 31 Grad.



Mittwoch



Am Mittwoch scheint von Kärnten bis ins Burgenland in der ersten Tageshälfte noch zeitweise die Sonne, im Westen und Norden dominieren dichte Wolken. Vor allem im Bergland gehen immer wieder Schauer und im Süden auch kräftige Gewitter nieder. Im östlichen Flachland ist die Schauerneigung nur gering. Es weht mäßiger bis lebhafter, im Osten auch kräftiger Nordwest- bis Nordwind. Mit 17 bis 28 Grad ist es allgemein etwas kühler.



Donnerstag



Der Donnerstag verläuft unbeständig, vor allem im Bergland ziehen Regenschauer durch. In den südlichen Gebirgsgruppen sind weiterhin auch Blitz und Donner dabei. Etwas freundlicher wird es im Tagesverlauf im Donauraum sowie im Osten und Südosten. Hier klingen die Schauer bald ab und zeitweise scheint die Sonne. Es weht mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad. (red)