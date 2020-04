Heftiger Crash: Züge zermalmten Paketwagen

Spektakulärer Unfall am Dienstag in Höflein (Tulln): Ein Paketwagen wurde von einem Zug erfasst, der Lenker konnte sich rechtzeitig retten.

Großes Glück hatte der Lenker eines Paketwagens, der heute, gegen 9.30 Uhr, in Höflein an der Donau (Bezirk Tulln), mit seinem Kleinlaster einen Bahnübergang, die Trasse der Franz-Josefs-Bahn überqueren wollte.Der Mann dürfte vermutlich das Rotlicht übersehen haben und in die Bahnkreuzung eingefahren sein. Die Schranken gingen zu, das Fahrzeug konnte weder vor noch zurück. Der Lenker sprang aus seinem Auto und flüchtete geistesgegenwärtig - keinen Augenblick zu früh. Nur kurze Zeit später wurde der Paketwagen von gleich zwei Zuggarnituren erfasst und zwischen den Waggons regelrecht zermalmt. Der Lenker, wäre er sitzengeblieben, hätte vermutlich keine Überlebenschance gehabt."In den Zügen selbst wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren von Höflein und Kritzendorf halfen bei der Evakuierung der Waggons und übernahmen die Bergung des Unfallwracks. Dazu mussten auch Seilwinden eingesetzt werden. Der Zugsverkehr ist nach wie vor unterbrochen", heißt es seitens von Franz Resperger, Sprecher der nö. Feuerwehren.