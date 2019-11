Heidi Klum (46) zeigt, was sonst nur ihr Mann sieht

Auf Instagram präsentiert sich Heidi Klum einmal mehr äußerst freizügig und sorgt mit einem sexy Schnappschuss für ordentlich Wirbel bei den Fans.

Nackte Tatsachen bei Heidi Klum! Dass das Super-Model nur selten mit seinen Reizen geizt, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein.Mit ihren Instagram-Bildern sorgt die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) bei ihren Followern regelmäßig für Schnappatmung. So auch mit ihrem aktuellen Upload.Darauf ist die mit dem Rücken zur Kamera gekehrte 46-Jährige splitterfasernackt – und erregt mit ihrem sexy Sideboob ordentlich Aufmerksamkeit.Heidis Fans sind von dem Schnappschuss jedenfalls sichtlich begeistert. Das Foto wurde innerhalb weniger Stunden knapp 240.000 Mal "geliked" und knapp 2.000 Mal kommentiert."Sexxi Hexxi du bist wirklich wunderschön! 😍 Ich bin gleich alt wie du und wünsche nur ein bisschen so toll auszusehen wie du! Da kommt schon ein wenig Neid auf...", ist etwa unter den Kommentaren zu lesen.Ihre knapp sieben Millionen Follower sind sich jedenfalls einig, dass Heidi ihren Traumkörper nicht verstecken muss und sie gerne zeigen darf, was sie hat.