Heidi Klum startet GNTM-Castings in München

Nach den ausgiebigen Flitterwochen wirft sich Heidi Klum endlich wieder in die Arbeit.

Konkret geht es um die kommende Staffel von "Germany's Next Topmodel". Im Münchner Olympiapark fanden am Montag die ersten Castings für die neuen Folgen, die ab dem Frühjahr 2020 auf ProSieben laufen werden, statt.Auf Instagram stellte die 46-Jährige zwei Videos online und schrieb dazu: "Guten Tag München. Jetzt starte ich das Casting für GNTM2020. Bin den ganzen Tag hier...komm vorbei". Ehemann Tom durfte natürlich nicht fehlen. In einer Insta-Story war er mit Gitarre bewaffnet in Heidis Wohnmobil zu sehen.Wann der nächste Model-Spaß genau losgehen wird, ist noch unklar.