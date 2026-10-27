i Photo Press Service Gruseliges Instagram-Rätsel Neue Hinweise! Heidi Klum heizt Kostüm-Rätsel an Wenige Tage vor Halloween gibt die Queen des Horrors verstörende Einblicke. Fleischartige Strukturen und Wucherungen - was hat sie vor? Von Heute Entertainment 27.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) macht es wieder spannend. Auf Instagram postete sie ein rätselhaftes Foto zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm. Zu sehen sind seltsame, fleischartige Strukturen, bläuliche Wucherungen und gelbliche Oberflächen - eine Mischung aus menschlichen Organen und gruseliger Fantasiekreatur.

"Was ist mein Kostüm?", fragte die selbsternannte Halloween-Queen ihre Follower dazu. Sie gab den Hinweis "noch eine Woche" und heizte damit die Spekulationen ordentlich an.

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Schon im Vorfeld hatte Klum nach Angaben von GALA.de verraten, dass ihr Look "sehr blutig" werde und "sehr gut zu Rotwein" passe. Im Rahmen einer Kooperation mit einer Weinmarke zeigte sie weitere kryptische Hinweise: Knochen, eine blonde Haarsträhne, ein menschliches Herz, einen orangefarbenen High-Heel und einen Dolch.

Fans rätseln: Carrie, Clicker oder Substance-Monster?

Im Netz kursieren bereits wilde Theorien. Viele sehen Parallelen zum Horrorfilm "Carrie" oder zu den Clicker-Kreaturen aus "The Last of Us". Andere vermuten eine Anspielung auf den Body-Horror-Film "The Substance" mit Demi Moore.

Die 53-Jährige ist für ihre spektakulären Verwandlungen bekannt. Seit ihrer ersten Halloween-Party im Jahr 2000 überrascht sie regelmäßig mit aufwendigen Kostümen - vom Riesenwurm über den Pfau bis zu E.T. im Vorjahr.

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Welches Wesen tatsächlich hinter den verstörenden Bildern steckt, wird sich am 31. Oktober zeigen. Eines ist sicher: Heidi macht an Halloween keine halben Sachen.