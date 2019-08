Heidi Klum lässt wieder ihre Nippel blitzen

Nur in ein Handtuch gehüllt präsentiert sich das Model auf Instagram – und widersetzt sich den Nacktheitsregeln der Fotoplattform.

"Ich sehe nichts als Wasser", kommentierte Heidi Klum den Schnappschuss, der allerdings viel mehr zeigt als nur kühles Nass. Sorgfältig muss man nicht gerade suchen, um Heidis Brustwarzen zu entdecken. Schwer vorstellbar, dass das keine Absicht war.Von "Free the nipple" hält man bei Instagram wenig. Ob Heidis Foto lange online bleiben wird, ist daher fraglich. Der 46-Jährigen scheint das aber herzlich egal zu sein. Immer wieder rückt sie Hans und Franz (so die Spitznamen ihrer Brüste) ins Rampenlicht.In einem weitaus unverfänglicheren Insta-Beitrag verriet Heidi vor dem Nippel-Blitzer-Foto, dass ihr Hochzeitskleid nicht wie angenommen vom Berliner Label Caviar Gauche, sondern von Valentino stammt. "Danke an Pierpaola Piccioli und Maison Valentino für das Brautkleid meiner Träume", kommentierte sie ein Video der Anprobe.(lfd)